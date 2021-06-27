İstifa eden İngiltere Sağlık Bakanı'nın yerine gelen isim belli oldu

İngiltere'de istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yerine eski İçişleri ve eski Maliye Bakanı Sajid Javid getirildi.

Javid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "böylesine kritik bir zamanda" kendisinden Sağlık Bakanı olmasının istenmesinden "onur duyduğunu" belirterek, "Salgınla mücadelemize katkıda bulunmayı ve bir kez daha Bakanlar Kurulu 'ndan ülkeme hizmet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

51 yaşındaki Javid, daha önce 2018'den 2019'a kadar İçişleri Bakanı, ardından da Şubat 2020'ye kadar Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Pakistan asıllı Javid, Başbakan Boris Johnson 'ın kendisinden tüm danışmanlarını görevden almasını ve onların yerine Başbakanlık tarafından atanacak danışmanlarla çalışmasını istemesinin ardından istifa etmişti.

Kendisine saygısı olan hiçbir bakanın bu koşulları kabul etmeyeceğini belirten Javid'in yerine Rishi Sunak Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Fotoğraflar istifa ettirmişti

???????The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.