İşten çıkarma yasağıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren karar! Koronavirüs salgını sonrası getirilen işten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi. Ve süre resmen uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram müjdesi vererek, işten çıkarma yasağının 30 Hazirana kadar uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu. Erdoğan milyonları ilgilendiren işten çıkarma yasağının uzatıldığını açıkladı

30 HAZİRANA KADAR

İş sözleşmelerinin fesih yasağının uzatıldığını belirten Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

“Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e- devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece esnaflarımıza iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum.”