04 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.076 -0.70 EURO 8,8100 -0.03
USD 7,4350 0.03 ALTIN 461,460 0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin ile ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu...

04 Eylül 2020 Cuma - 1:28 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 2:16

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karara göre; ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı.


Corona virüs salgını nedeniyle, yaşanacak ekonomik olumsuzluklardan çalışanların etkilenmemesi için işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 3 aylığına getirilen yasak, daha sonra kademeli olarak uzatılmıştı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 17 Eylül'den geçerli olmak üzere  2 ay daha uzatıldı.

ETİKETLER

Resmi Gazete Ücretsiz izin işten çıkarma yasağı karar son dakika flaş haber
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.