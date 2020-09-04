İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin ile ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu...

Corona virüs salgını nedeniyle, yaşanacak ekonomik olumsuzluklardan çalışanların etkilenmemesi için işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 3 aylığına getirilen yasak, daha sonra kademeli olarak uzatılmıştı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 17 Eylül'den geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatıldı.