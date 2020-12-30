Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi...

Tüm işçi ve işverenleri ilgilendiren flaş karar! Pandemi sürecinde işçi ve işveren haklarını korumaya yönelik birçok farklı karar alınırken bunlardan biri de işten çıkarma yasağı olmuştu. Bu noktada işten çıkarma yasağının ne zamana kadar uzatıldığına dair detaylar da merak ediliyordu. Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik karar çerçevesinde işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği ödemelerinin süresi uzatıldı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

