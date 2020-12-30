Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi...

Daha önceden 17 Kasım tarihinde iki ay uzatılmış, 17 Ocak tarihine ertelenmişti. İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği ödemelerini süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. algın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı pandemi sürecinde çalışan vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla birçok kez uzatılmıştı.
Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar şu şekilde:4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.
16 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.