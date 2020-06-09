İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından işten çıkarma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar...

Devlet çalışanların salgın döneminde işsiz kalmasını önlemek amacıyla 3 ay boyunca işçi çıkarılmasını yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından işten çıkarma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili detaylar...

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

"Çalışanlarımızı korumak için işten çıkarmayı yasakladık hem de kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin maliyetini hafiflettik. Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa ödeneğinden yararlananlara aylık 1177 lira nakdi ücret desteği vermeye başladık. 1 milyon sayısına ulaştık. Ekonomik istikrar kalkanı gibi paketi devreye alabildik. Dışarıdan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan şirketlerimize, esnafıma ve vatandaşlarımıza destek olduk.

Önümüzde bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile taçlandırmak var. Bunun için Türkiye'nin istikrar kalkanı adıyla çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi hazırladık.

Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz.

"Çalışanlarımız, emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak.

Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022'de yürürlüğe sokacağız."