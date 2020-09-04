Corona virüs salgını nedeniyle hayata geçirilen işten çıkarma yasağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milyonlarca çalışan işten çıkarma yasağının süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ücretsiz izin desteği sürecek mi?gibi sorulara yanıt arıyordu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

Corona virüs sürecinde çalışanların mağdur olmaması amacıyla alınan karar ile işten çıkarma 17 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Peki İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ücretsiz izin desteği sürecek mi? sorularına milyonlar yanıt arıyordu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneğinin uzatılma ile ilgili kararın ardından çalışanlar ve işverenler işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmadığını merak ediyordu.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 17 Eylül'den geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatıldı.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Corona virüste ilk vakanın mart ayında görülmesiyle birlikte Türkiye'de çalışma hayatına yönelik önlemler alınmıştı. Corona virüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek, çalışanları mağdur etmemek ve istihdamı korumak adına işten çıkarma yasağı kanun teklifi kabul edilerek yasalaşmıştı. 3 aylığına getirelen işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden uzatılmıştı.Çalışan ve işverenin haklarını güvence altına almayı amaçlayan düzenleme ile istihdamın korunması amaçlanıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Son olarak alınan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatılmıştı. Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN NE CEZA VERİLİYOR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.