İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak?

Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmemesi için 17 Nisan tarihinde işverenlere 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi halen uygulanan düzenlemelerin üzerinde çalışılıyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı gündeminde işverene fesih yasağı süresi de yer alıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler...

Corona virüs sürecinde iş yerlerinin çalışmalarına ara vermesi nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçmek için önemli adımlar attı. Devlet çalışanların salgın döneminde işsiz kalmasını önlemek amacıyla 3 ay boyunca işçi çıkarılmasını yasakladı. Böylece kısa bir süre için nefes alabilen çalışanlar, üç aylık sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı gündeminde işverene fesih yasağı süresi de yer alıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar sürecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler...

Normalleşme süreci devam ederken işten çıkarma yasağının biteceği tarih gündeme gelmeye başladı. 17 Nisan 2020’de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya koyulan işten çıkarma yasağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Kabine toplantısının da gündeminde olan işten çıkarma yasağının uzatılması bekleniyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020’de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçmişti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı. İşverene fesih yasağı süresi 16 Temmuz 'da doluyordu. Bugünkü kabine toplantısında işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor.