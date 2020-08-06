Corona virüsü salgının istihdam üzerindeki etkisini azaltmak için yürürlüğe konuşan işçi çıkarma yasağı tarihi yenilenden düzelendi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ve ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağını kapsayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, İşten çıkarma yasağı kapsamı…

İşten çıkarma yasağı pandemi etkisinin istihdam üzerindeki etkisini en aza indirmek için nisan ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı. Bu yasayla, işverenin, işçiyi 3 ay boyunca işten çıkarması yasaklandı. İşten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 ay uzatılması kararıyla birlikte yeniden düzenlendi. Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı yeni tarihi Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden belirlendi. İşten çıkarma yasağı ne zaman son bulacak? İşten çıkarma yasağının (fesih yasağı) istisna halleri var mı? İşten çıkarma yasağı kapsamı…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı tarafından verilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

İşten çıkarma yasağının uzatılması, istihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olup işten çıkarma yasağı 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KAPSAMI

İş Kanunu Madde 25/II’de düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları’’ fesih yasağının dışında tutulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebiyle işçisini işten çıkarabilecek.

İlgili düzenleme corona virüs salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresinin, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriyor.