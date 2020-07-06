İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Yasağa rağmen hangi hallerde işveren iş akdini feshedebilir? İşverenin fesihle ilgili tek istisnası!

Kısa çalışma ödeneği süresi ve sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay uzatıldı. Yapılan bir diğer düzenleme ise Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek olması. İşçi çıkarma yasağı hakkındaki karar ise istihdamın korunması yönünden atılmış önemli bir adım. Ancak ilgili yasal düzenlemede, işverenin fesih yasağı ile ilgili tek bir istisnası bulunuyor. İşverenin fesih yasağına tabi olmaksızın işçinin iş akdini feshedebilir. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Yasağa rağmen hangi hallerde işveren iş akdini feshedebilir? İşte işverenin fesihle ilgili tek istisnası!

Coronavirüs nedeniyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Resmî Gazete ’de yayımlanan karara göre, 30 Haziran’da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 1 ay daha uzatıldı. Nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Corona virüs sürecinde işçi çıkarma yasağı hakkındaki karar istihdamın korunması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak işten çıkarma yasağı ile ilgili yasal düzenlemede, işverenin fesih yasağı ile ilgili tek bir istisnası bulunuyor. İşverenin fesih yasağına tabi olmaksızın işçinin iş akdini feshedebilir. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Yasağa rağmen hangi hallerde işveren iş akdini feshedebilir? İşte işverenin fesihle ilgili tek istisnası!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY DAHA GEÇERLİ

2706 sayılı karar ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 1 ay uzatıldı. Kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere yine 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. maddeyle, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17 Nisan 2020 tarihten 17 Temmuz 2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği, fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti. Resmî Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

YASAĞA RAĞMEN HANGİ HALLERDE İŞVEREN İŞ AKDİNİ FESHEDEBİLİR?

Kısa çalışma ödeneği ve sözleşme fesih yasağı sürelerinin uzatılması kararını değerlendiren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel; “Mayıs ayı itibarıyla 3 milyon 91 bin çalışan koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinde faydalandı. Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması yönündeki kararla işçi ve işveren mağduriyetlerinin 1 ay daha önüne geçilmiş oldu. İşçi çıkarma yasağı hakkındaki kararı ise istihdamın korunması yönünden atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. İlgili yasal düzenlemede, işverenin fesih yasağının tek istisnasının, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler olarak gösterildiğini, bu sebeplerin varlığı halinde, işverenin fesih yasağına tabi olmaksızın işçinin iş akdini feshedebileceğini hatırlatmakta fayda var.” dedi.