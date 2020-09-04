İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de!

Corona virüs salgınının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla nisan ayından bu yana uygulanan işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar? İşte İşten çıkarma yasağı ile ilgili merak edilenler...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle işverenin, işten çıkarma işlemlerini kısıtlamak için getirilen fesih yasağı diğer adıyla işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı cezası ne kadar? İşte İşten çıkarma yasağı ile ilgili merak edilenler...

Resmi Gazete ’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020’den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

17 AĞUSTOS’TA 1 AY UZATILMIŞTI

İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021’e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan’da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Kasım 2020 tarihine kadar işten çıkarma yasağı getirildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI RESMİ GAZETE'DE