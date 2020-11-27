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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı uzatıldı mı?

27 Kasım 2020 Cuma - 10:50 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 10:50

Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltımak amacıyla uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı 2021 yılına kadar devam edecek. Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı mart ayından bu yana uygulamada olan işten çıkarma yasağı istihdamın korunması amacıyla belirli aralıklarla salgının gidişatına bağlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile uzatıldı. Son olarak salgının etkilerinin devam etmesi ve vaka sayılarındaki artış, olası işten çıkarmaların olacağı endisesini de beraberinde getiriyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağını uymayanlara verilen ceza ne kadar? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk andan bu yana hükümet tarafından devreye alınan işten çıkarma yasağı 2021 yılına az bir süre kala milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. İstihdamı korumak amacıyla uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı mart ayından bu yana 3 aylık periyodlarla uzatıldı. Kış ayları ile birlikte salgının seyrindeki artış, alınacak tedbirlerin yasakları getireceği endişesi çalışanların işten çıkarma yasağının ne zaman biteceğini araştırmasına neden oluyor.  Pandemi sürecinde çalışanların mağdur olmaması adına için uygulamaya konulan işçi çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yer alan son karara göre, tekrar güncellendi.
 
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
 
Alınan son karara göre, işverenin haksız sebeplerle işçiyi çıkarmasını engelleyen işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği alınmaması durumunda ise işveren işçiyi ücretsiz izne çıkarabilecek. Burada da ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği devreye girecek.
 
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
 
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işverene 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.

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