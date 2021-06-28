Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kalkıyor. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla 1 yılı aşkın süredir devam eden işten çıkarma yasağı da 1 Temmuz kararlarının adından merak konusu oldu. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı kalkıyor mu? İşten çıkarma yasağı 1 Temmuz'da bitiyor mu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplananan Kabine Toplantısı'ndan 1 Temmuz itibariyle normalleşme kararları alındı. Aşılama programının hız kazanmasıyla birlikte başta sokağa çıkma yasakları da kaldırıldı. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak kararların ardından milyonlarca çalışan ve işveren işten çıkarma yasağının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı kalkıyor mu? İşten çıkarma yasağı 1 Temmuz'da bitiyor mu? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kararıyla İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı 1 Temmuz itibariyle kalkacak. Son olarak MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Başkan Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ?

Çalışanının işten ayrılışını, SGK ’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

İşin sona ermesi halleri dışında.

KOD-29 MAĞDURİYETİ ORTADAN KALKTI

Fesih yasağı süresince bazı işverenlerin Kod-29'u kullanarak işçi çıkışı yapması ve bu maddenin çalışanlar için ağır suçlamalar içermesi büyük haksızlıklara yol açmaktaydı. Bildiğiniz gibi 17 Mayıs'a kadar uzatılan fesih yasağında İş kanunu geçici 10. Madde gereğince tek istisna İş Kanunu 25. Maddedeki Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak olarak düzenlendi. Bu yolla yapılan çıkışlar SGK'ya kod 29 ile bildiriliyor. Oysa bu maddede işçi için ağır ithamların olması gerekiyor. Cinsel tacizden, uyuşturucu kullanımına, hırsızlıktan saldırıya kadar birçok ağır suçun bulunduğu 25. Madde dolayısıyla atılan işçiler mağdur olmaktaydı.

Mesaiye ya da sözleşmeye uymayan işçi ile uyuşturucu kullanan işçi böylece aynı kod ile işten çıkartılarak bir haksızlık da yapılıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçerek çok önemli bir düzenlemeye gitti.

Bundan sonra ahlak ve İyiniyet kurallarına uymayan haller sebebiyle işten çıkartılacak olan işçiler yaptıkları fiil ile ilgili kodla bildirilecek. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir."