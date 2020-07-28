İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Fesih yasağı uzaltıldı mı?

Corona virüs salgınının istihdama etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda bazı değişikliklerle yasalaştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Fesih yasağı uzaltıldı mı? İşte işçi çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...

Corona virüs nedeniyle Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi nisan ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Yasaya göre işverenin, 3 ay süreyle işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. İşten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 1 ay uzatılması kararıyla birlikte yeniden güncellenmişti. Peki, şten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Fesih yasağı uzaltıldı mı? İşte işçi çıkarma yasağı ile ilgili son bilgiler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Corona virüs salgınının istihdama etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda bazı değişikliklerle yasalaştı.

Yeni düzenlemeye göre, salgın üzerine hayata geçen "işten çıkarma yasağı" olarak bilinen uygulama, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI (FESİH YASAĞI) UZATILDI MI?

- İşçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulan düzenlemenin süresi, Cumhurbaşkanı kararıyla, 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

- Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2020’ye kadar uzatabilecek. Karar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak verilebilecek.

- Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020ye kadar üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.