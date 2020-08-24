İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusu yasağın bitmesine kısa bir süre kala milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresinin uzatıldığı duyuruldu. Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği verilecek mi? İşte İşten çıkarma yasağı ve Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili son gelişmeler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakında takip ediliyor. Fesih yasağının bitmesine kısa bir süre kala çalışanlar internette İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği verilecek mi? sorularını araştırıyor. İşte işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili son durum...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete ’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.

Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “COVID-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdüreceğiz. Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz” dedi.

Normalleşme Desteği’nin TBMM ’de yasalaşarak, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Selçuk, desteğin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.