İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı yıl sonuna kadar uzatılacak mı?

Corona virüs nedeniyle istihdamı korumak ve işverenin işçiyi işten çıkarmasını önlemek amacıyla işçi çıkarma yasağı getirildi. Virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk zamandan bu yana uygulamada olan işten çıkarma yasağı, hem işçiler hem de işverenler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı yıl sonuna kadar uzatılacak mı? İşçi çıkarma yasağı hakkında merak edilenler...

Corona virüs salgının ortaya çıktığı nisan ayında hükümet, salgının etkilerini azaltmak ve mevcut istihdamı korumak amacıyla tüm sektörlerde işten çıkarma yasağı getirmişti. İlk olarak 3 ay olarak getirilen işten çıkarma yasağı 6 aydır uygulanıyor. İlk 3 aylık işten çıkarma yasağının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fesih kısıtı belirli peryotlarla uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağına ilişkin son gelişmeler hem işverenler hem de çalışanlar tarafından araştırılıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı yıl sonuna kadar uzatılacak mı? İşçi çıkarma yasağı hakkında merak edilenler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Corona virüste atılan ekonomik adımların başında işten çıkarma yasağı geliyor. Virüsün ekonomiye verdiği etkileri azaltmak, istihdamı korumak ve işverenin işten çıkarma işlemlerine kısıtlama getirmek amacıyla uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı devam ediyor.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre İşten çıkarma yasağı 17 Kasım'da sona erecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI YIL SONUNA KADAR UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanına da bu süreleri, her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, işten çıkarma yasağının yıl sonuna kadar uzatılıp uzatılmayacağı kararı Cumhurbaşkanı kararına bağlı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı tarafından işten çıkarma yasağını süresinin uzatılıp uzatmayacağı da belli olacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.