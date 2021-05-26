İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. COVID-19 salgını nedeniyle alınan devlet tedbirleri kapsamında getirilen işçi çıkarma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor. 2020 yılının nisan ayından bu yana "Yeni Koronavirüsün Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Dair Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında iş sözleşmelerini feshetme yasağı uygulanıyor. Uygulamanın bitmesine kısa bir süre kala pek çok kişi de "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor?" sorularını araştırıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Fesih yasağı 30 Haziran’da sona erecek. İlk etapta 2 aylık süreçlerle uzatılan kısıtlama normal şartlarda 17 Mayıs’ta tamamlanacaktı, ancak alınan son kararla birlikte bu süreç 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.