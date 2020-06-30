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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı uzatıldı!

30 Haziran 2020 Salı - 17:52 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 17:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine toplantısı sonrasında İş fesih yasağını 1 ay daha uzatttıklarını açıklamıştı. İşten çıkarma yasağı ile ilgili alınan karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Pek çok kişi de kararın açıklanmasının ardından 'İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?' sorusunu araştırıyor. İşte fesih kısıtı yani İşten çıkarma yasağı ile ilgili merak edilenler...


Corona virüs nedeniyle 17 Nisan'da çıkarılan  kanunla 3 aylık işten çıkarma yasağı getirilmişti. Sürecin 17 Temmuz'da dolması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işten çıkarma yasağının 1 ay daha uzatıldığını duyurdu. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi...
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından kısa çalışma ödeneği ve iş feshi sınırlaması ile ilgili açıklamasının ardından karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
İlk kez 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 3 aylık işten çıkarma yasağı ile Corona virüs nedeniyle işverenin, işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. Sürecin sonuna yaklaşılması nedeniyle işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 ay uzatılması kararıyla birlikte  yeniden güncellendi. 
 
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? 
 
Nisan ayının 17'sinde çıkarılan kanunla 3 aylık işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu yasak 17 Temmuz 2020 tarihinde sona eriyor. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte bu sürenin 1 ay daha uzatıldığı ifade edildi. Söz konusu 1 aylık işten çıkarma yasağının 17 Temmuz'dan itibaren uygulanması halinde, 17 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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