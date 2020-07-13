İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı detayları

Corona virüsle sürecinde bazı işyerleri faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurarak çalışanlarını idari, ücretli veya ücretsiz izne çıkarırken, bazıları da esnek çalışma sistemine geçmişti. Hükümette corona virüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kuruluna kabul edilmiş buna göre de işverenin, 3 ay süreyle işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayının sonunda İş fesih yasağını 1 ay daha uzattı. İşten çıkarma yasağı ile ilgili sürecin sonuna gelinirken pek çok kişi de internette İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? sorularını araştırıyor. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...
İlk kez 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 3 aylık işten çıkarma yasağı ile Corona virüs nedeniyle işverenin, işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. Sürecin sonuna yaklaşılması nedeniyle işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 ay uzatılması kararıyla birlikte yeniden güncellenmişti.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
16 Nisan'da Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte işverenin, 3 ay süreyle işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. 17 Nisan'da Kanun yasalaşarak yürülüğe girdi. Buna göre İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında iş sözleşmesini feshedemeyecek.
Nisan ayının 17'sinde çıkarılan kanunla 3 aylık işten çıkarma yasağı getirilmiş, haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürenin 1 ay daha uzatıldığını duyurmuştu. Söz konusu 1 aylık işten çıkarma yasağının 17 Temmuz'dan itibaren uygulanması halinde, İşten çıkarma yasağı 17 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.