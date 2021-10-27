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İşten ayrılmak isteyince çırağı hortumla dövdü! 'Amacım korkutmaktı'

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 16:10 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 16:10

Şanlıurfa’da oto lastikçide çalışan çırağı M.K.’nin işten ayrılması isteği üzerine boş bir odada kompresör hava hortumuyla dayak attığı iddiasıyla gözaltına alınan usta Mustafa D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki lastikçide yaşanan olayda, iddiaya göre, Mustafa D., işten çıkmak isteyen çırağı M.K.'yi bir odada, kompresör hava hortumuyla dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından usta, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
ÇIRAĞIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
 
Ustası Mustafa D.'den hortumla dayak yiyen M.K. ve ailesi, ifade için emniyete götürüldü. M.K. ve ailesi, Mustafa D.’den şikayetçi olmadı. Çocuğun ailesinin ifadesinde, sürekli iş yerinden kaçan M.K.’ye ustanın sahip çıktığını ve iş yerinden kaçmaması yönünde sürekli telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.
 
'AMACIM KORKUTMAKTI'
 
Usta Mustafa D.'nin ise emniyetteki ifadesinde, "M.K.'nin ailesi benden sahip çıkmamı ve iş yerinden ayrılmamasını istedi. Buna rağmen M.K., sürekli iş yerinde kaçmaya çalışıyordu. Ben de kötü çevre ve arkadaşlık kurmaması yönünde onu korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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Şanlıurfa oto lastikçi çırak dayak
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