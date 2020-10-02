İşinden ayrılarak sigortalılığı sona erenler sağlık hizmetlerinden bir süre daha yararlanmaya devam edebiliyor. Develt tarafından 2012’den beri uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını ülke genelinde yaygınlaştırdı. İşten ayrılanlar bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanma hakkına sahipler. Peki, İşten ayrılanın sağlıktan yararlanma hakkı var mı? İşten ayrılanın sağlıktan yararlanma süresi kaç gün? İşte işten ayrılan veya çıkarılanlara tanınan sağlık hizmeti hakkında bilmeniz gerekenler...

İşinden kısa bir süre önce ayrılanlar, sağlık hizmetlerinden bir süre daha yararlanma hakkına sahip. Sürenin dolması halinde ise Genel Sağlık Sigortası devreye giriyor. Genel sağlık sigortası için gelir testi yapılıyor ve ödenmesi gereken prim miktarı hesaplanıyor. 2020 yılı için yaşadığı hane içerisinde kişi başına düşen gelir 981 TL’nin altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Ancak üzerinde hesaplanırsa GSS primini ödemek gerekiyor. Peki, İşten ayrılanın sağlıktan yararlanma hakkı var mı? İşten ayrılanın sağlıktan yararlanma süresi kaç gün? İşte işten ayrılan veya çıkarılanlara tanınan sağlık hizmeti hakkında bilmeniz gerekenler...

İŞTEN AYRILANLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı olmuştu. 2012 yılından bu yana uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaygınlaştırdı.

Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve SGK ’dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Bunun dışında işten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alan kişiler de eşlerinin ölümü sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanma hakkına sahipler.

Yapılan değişiklik sonrası genel sağlık sigortası primi sabitlenince gelir testi yalnızca primin kim tarafından ödeneceğini belirlemek için yapılmaya başlandı. Kişinin hiçbir sosyal güvencesi yoksa ve 2020 yılı için yaşadığı hane içerisinde kişi başına düşen gelir 981 TL’nin altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Eğer gelir bu sınırın üzerinde ise bu durumda bu kişinin 88.29 TL prim ödemesi gerekiyor. Bazı durumlarda ise bu primin hemen ödenmeye başlanmasına gerek yok.

Çalışırken genel sağlık sigortası primi işverenler tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanan kişiler işsiz kaldıklarında genel sağlık sigortasından yararlanmak için kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda kalıyor.

İşsiz kalanların bir bölümünün acele etmesine gerek yok. Ancak çalıştığı süre yeterli olmayanların elini çabuk tutması gerekiyor.

İŞTEN AYRILANIN SAĞLIKTAN YARARLANMA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Kişinin işten ayrılma tarihinden önceki bir yıl içinde 30 gün prim ödemesi varsa, işten çıktıktan sonraki 10 gün boyunca sağlık hizmetinden aktif sigortalı gibi yararlanabilir. Bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemesi olanlar ise 90+10 olarak 100 gün boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. İşten çıkan sigortalı için belirtilen şartların aynısı kişinin aile fertleri (bakmakla yükümlü oldukları) açısından da aynıdır.

100 GÜN PRİM ÖDEMENİZE GEREK YOK

İşsiz kalan bir kişinin son bir yıl içinde 90 gün ödenmiş primi varsa bu kişi 90 gün daha sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanabilir. Bütün işsiz kalanlara sağlanan 10 günlük süreyle birlikte bu durumdaki kişinin toplamda 100 gün prim ödemesi gerekmez. Dolayısıyla işsizlerin gelir testine girmek veya 88,29 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmak için prim ödeme gün sayılarını kontrol etmeleri ve buna göre bir tarih belirlemeleri gerekiyor. Diğer yandan bu kişinin 100 gün içinde yeni bir iş bulması halinde hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesi mümkündür.