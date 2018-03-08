İstediği partiye oy vereceklerle cinsel ilişki teklifi etmişti ama...

İtalya'da, referandumda hayır oyu verenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen ve sözünü tutan model Paola Saulino'nun 1 hafta önceki seçimler için de aynı teklifi yapması üzerine hükümet önlem aldı.

