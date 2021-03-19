İşte yeni Peugeot 308!

Peugeot 308, 7 milyon adedin üzerinde araç satışıyla nesiller boyu kompakt segmentin en başarılı modellerinden biri oldu. 2014 Avrupa’da Yılın Otomobili dahil olmak üzere birçok ödül alan model markanın yeni logosunu taşıyor.Araç en güncel sürüş destek sistemleri, yeni i-Cockpit® ve sezgisel, bağlantılı ve modern bir bilgi-eğlence sistemi olan i-Connect® Advanced başta olmak üzere yenilikçi teknolojilerle donatılacak. Yeni 308, 2021 yılının 2. yarısında Avrupa’da satışa sunulacak ve Fransa’da Mulhouse’da üretilecek

Farklı motorlar var



Yeni 308 plug-in hibrit, benzinli ve dizel olmak üzere farklı motor seçenekleri ile sunulacak. Araçlar arası mesafe ayarı ile Dur-Kalk özelliğine sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi (EAT8 otomatik şanzıman ile), araçlar arası mesafe ayarı ile manuel şanzımanda 30 km/s fonksiyonuna sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi yer alacak. Çarpışma uyarı sistemi ile otomatik acil durum freni (versiyona bağlı olarak 7 km/s’den 140 km/s’ye kadar gece gündüz yayaları ve bisikletlileri algılıyor), yön düzeltme özelliği ile şerit (veya yol dışına) takip sistemi de yer alacak. Araçta yer alan diğer özellikler arasında genişletilmiş trafik işareti tanımlama sistemi (dur, tek yön, sollama yasak, sollama yasağının sonu, vs.), tavan Perdesi ile donatılan açılır tavan,çevre, iç denetim ve kilit alarmı, tüm versiyonlarda elektrikli el freni yer alacak.



308 uzadı ve alçaldı



Uzunluğu 4,36 m (+11 cm) olan 308 daha eğimli ön cam daha geriye kayıyor. Dingil mesafesi 55 mm artarak 2.675 mm ulaşıyor ve arka koltuk yolcularına daha fazla alan sunuyor, Araç 20 mm daha alçalınca yükseklik 1,44 m olarak göze çarpıyor. Bagaj hacmi 412 litre, ayrıca bagaj zeminin altında 28 litre daha bölmeli bir saklama alanı daha bulunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.323 litreye kadar çıkabiliyor.



Hibritler gözde olacak



308, satışa sunulduğu ülkelere bağlı olarak 2 adet Plug-in hibrit motor seçeneğiyle sunulacak. HYBRID 225 e-EAT8 / İki tekerlekten çekişli / 180 HP (132 kW) PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana entegre an 81 kW elektromotor / km başına 26 gr C0² ve 59 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde), HYBRID 180 e-EAT8 / İki tekerlekten çekişli / 150 HP (110 kW) PureTech benzinli ve e-EAT8 otomatik şanzımana entegre 81 kW elektromotor / km başına 25 gr C0² ve 60 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde). 12,4 kWh kapasiteye ve 102 kW güce sahip lityum-iyon bataryanın standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak 7,4 kW tek fazlı şarj olmak üzere iki farklı entegre şarj çözümü farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılıyor. Ayrıca araçta dizel ve binzinli motorlar da yer alacak.