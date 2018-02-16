İşte Türkiye'nin ABD'ye teklifi!

Reuters'a konuşan Türk yetkili: "YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini, Menbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanmasını istedik, ABD değerlendiriyor."

Türkiye'nin ABD 'ye Menbiç'te ortak görev önerdiği iddia edildi.Türkiye, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat'ın doğusuna çekilmeyi ABD'ye teklif ettiği belirtildi. ABD'nin teklifi değerlendirdiği ifade edildi. Uluslararası haber ajansı Reuters haberini Türk kaynaklara dayandırdı.

TÜRK VE ABD ASKERİ...

Haberde, Türkiye'nin ABD'ye Menbiç'te ortak görev önerdiği, Türk ve ABD askerlerinin birlikte görev yapmasını önerdiği belirtildi. Öneride, YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesi de var.

ÖNERİ TİLLERSON'A