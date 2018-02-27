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İşte PKK-YPG ittifakının kanıtı!

27 Şubat 2018 Salı - 11:35 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 11:35

Afrin'de bozguna uğrayan terör örgütü YPG, Haseke'de örgütlenmesini güçlendirmeye çalışıyor. Şehrin girişindeki Hafız Esad posteri indirildi, yerine Öcalan ve diğer teröristlerin fotoğrafları asıldı.


 Zeytin Dalı Harekatı 39. gününde devam ederken Afrin'de köşeye sıkışan YPG'li teröristler Haseke'de hareketlilik yaşatmaya çalışıyor.
 
ÖCALAN POSTERLERİ ASTILAR
 
Suriye'nin eski lideri Hafız Esad'ın posterinin kaldırıldığı Haseke'nin girişinde artık terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ve diğer teröristlerin var. Fotoğraf, terör örgütü PKK ile YPG arasındaki bağlantıyı net şekilde ispatlıyor.
 
 
İşte indirilen Hafız Esad posteri
 
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2083'E YÜKSELDİ
 
Öte yandan, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda hilalin tamamlanmasıyla teröristlerden temizlenen alan 575 kilometrekareye ulaştı. Türk helikopterleri, gece saatlerinde Cinderes'teki terör mevzilerini vurdu. TSK, bu sabah etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2083'e çıktığını duyurdu.
 

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