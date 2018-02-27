İşte PKK-YPG ittifakının kanıtı!

Afrin'de bozguna uğrayan terör örgütü YPG, Haseke'de örgütlenmesini güçlendirmeye çalışıyor. Şehrin girişindeki Hafız Esad posteri indirildi, yerine Öcalan ve diğer teröristlerin fotoğrafları asıldı.

