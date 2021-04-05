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İşte o an! Motorsiklete yaklaşıp kebap dürümü çalıp kaçtı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 0:05 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 0:05

Niğde'de kimliği belirsiz bir kişi, sipariş getiren restorana ait motosikletteki kebap dürümü çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir restorana ait motosikletli kurye, sipariş teslim etmek içir müşterinin belirttiği adrese gitti. Kuryenin yolun kenarına bıraktığı motosiklete yaklaşan bir kişi, sepetteki kebap dürümünü çalıp, olay yerinden uzaklaştı. Motosikletine döndüğünde diğer siparişin yerinde olmadığını fark eden kurye, durumu polise bildirdi. Bölgedeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıyan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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