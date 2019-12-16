İşte memur ve emeklilerin zam oranları! Yeni maaşlar...

Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu. Zam oranları belli olmaya başladı. Gelen son dakika haberlerine göre kritik tarih ise 3 Ocak. Şu ana kadarki verilere göre en düşük memur maaşı 3 bin 859 liraya ulaşacak. En düşük SSK’lı emekli maaşı bin 248 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 648 liraya çıkacak.

Yeni yıla sayılı günler kala özellikle memur ve emekli maaşlarında artış merak konusu. Milyonlarca kişi zam oranlarını bekliyor. Peki emekli maaş zammı nasıl hesaplanıyor? 2020’de emekli maaşı kaç lira olacak? Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte o soruların tüm merak edilen cevaplar... Emekliler ve memurlar için haziran ve aralık ayları maaş zam aylarıdır. Yılın ortasında ve başında enflasyona bağlı olarak emeklilerin maaş zamlarıyla toplu görüşme sonrası belirlenen zam oranı çerçevesinde görevdeki memurların maaşlarının ne olacağı sorusu gündeme gelir. Memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin gözü kulağı 3 Ocak tarihinde. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu ikinci 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklayacak.Ancak bugünden çıkan veriler zam oranlarına dairi önemli ip uçlarını ortaya çıkardı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu ikinci 6 aylık enflasyon rakamları emekli maaşlarını belirleyen faktör. Emeklilerin maaş hesaplaması iki şekilde oluyor. Birincisi memur ve memur emeklisi, ikincisi ise işçi emeklisi. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme şartları ile gerçekleşiyor. Alacakları zam toplu sözleşme ile geçtiğimiz aylarda belirlendi. Zamlar, 2020’nin birinci altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi içinse yine yüzde 4 olacak.

Buna ilave olarak temmuz -aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da eklenecek. Temmuz-aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 6 olursa, memur ve memur emeklilerinin yüzde 1 enflasyon farkı alması da söz konusu olacak ve zam oranı yüzde 5 olacak. Şu an için en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 522 TL. Temmuz-aralık enflasyonu yüzde 6 olursa, en düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 648 TL’ye çıkacak. İşçi ve işçi emeklileri için temmuz ve ağustos ayındaki enflasyon rakamlarına göre yüzde 5,71 oranındaki zam onların cebinde. Memur emeklileri ise 4,71 oranında zammı aldı.

Şu an için beş aylık enflasyon yüzde 5.71 olarak gerçekleştiği ve yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 12 olduğu için zam oranının emekliler için yüzde 6 olacağı, memurlar için de enflasyon farkının yüzde 1 olması bekleniyor. TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyonuyla temmuz-kasım dönemi beş aylık enflasyon oranı yüzde 5.71 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri aralıkta enflasyon eksi gerçekleşmezse en az yüzde 5.71 oranında zam alacaklar.

YÜZDE 6 ZAM BEKLENİYOR

Gelen tahminler ise, zam oranının yüzde 6’yı geçeceği yönünde. 2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 2.000 TL emekli aylığı alıyor. Yüzde 6 zam sonrası bu maaş 2.114 TL olacak.2008 sonrasında emekli olan SSK’lıların ise en düşük emekli aylığı bin 181 TL’den bin 248 TL’ye yükselecek.

Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.332 TL’den 1.408 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.688 TL’den 1.784 TL’ye yükselecek.

DUL VE YETİMLERE DE ZAM

Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da yılbaşındaki zamdan faydalanacaklar. Bu çerçevede malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alan kişiler de en az yüzde 5.71 oranında zam alacaklar.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 859 TL’YE YÜKSELECEK

Görevdeki memurlar da yüzde 5 zam alacak. Şu an itibarıyla en düşük memur maaşı 3 bin 676 TL. Zamla en düşük memur maaşı 3 bin 859 TL’ye yükselecek. Memurlar, maaşları ile birlikte aile yardımı ve çocuk zammı da artıyor. Dolayısıyla aile yardımı ve çocuk zammı alan memurların maaşlarında daha yüksek oranda artış olacak.