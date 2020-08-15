İşte 'MasterChef 2020’de ana kadroya seçilen 13. isim

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı 'MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri devam ediyor. Son bölümde ana kadroya girmeye hak kazanan 13. yarışmacı belirlendi.

MASTERCHEF'TE 14 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmacılar, ilk turda bir Fransız mutfağı klasiği kişloren (Quiche Lorraine) yapmak için uğraştılar. Fakat şefler, tadımı ve kontrolleri sonrasında beş yarışmacının tabağını başarılı buldu. Verilen 40 dakikalık sürenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayanlar, Uğur, Ebru, Gülşah, Arem ve Celal oldu.

UĞUR VE EBRU SON İKİYE KALDI

İlk turu geçen bu beş yarışmacı, sonraki oyun da ana aktörün fındık olduğu yaratıcı bir yemek yapmak için çalıştı. Bu oyunda verilen süre 40 dakikaydı. Oyun sırasında Celal, tadım kaşığını iki kez kullanınca hazırladığı sosu kullanmadan bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Sürenin sonunda şefler tek tek hazırlanan yemeklerin tadına baktı. Yarışmacıların sunumları sonrasında şefler, son ikiye kalan yarışmacıları Uğur ile Ebru olduğunu açıkladılar. Bu iki arasından Uğur Deniz Yılmaz, ismi yazılı önlüğü kazanmayı başardı.

KAZANAN UĞUR DENİZ YILMAZ

Şeflerin kararı sonucunda Uğur Deniz Yılmaz, 'MasterChef 2020' ana kadrosunun 13. yarışmacısı oldu.