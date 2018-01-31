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İşte köpeğe tecavüz eden sapığa verilen ceza

31 Ocak 2018 Çarşamba - 17:53 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 17:53

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan 82 yaşındaki N.C. ev hapsi cezasına çarptırıldı.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan N.C. (82) ev hapsi cezasına çarptırıldı.
 
ŞİKAYET YAĞDI
 
Olay, Gebze Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra hayvan severler ilgili kurumlara şikayet mailleri attı.
 
EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI
 
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından görüntüdeki kişinin 82 yaşındaki N.C. olduğu tespit edildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki yaşlı adam polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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