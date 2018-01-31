İşte köpeğe tecavüz eden sapığa verilen ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan N.C. (82) ev hapsi cezasına çarptırıldı.
ŞİKAYET YAĞDI
Olay, Gebze Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra hayvan severler ilgili kurumlara şikayet mailleri attı.
EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından görüntüdeki kişinin 82 yaşındaki N.C. olduğu tespit edildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki yaşlı adam polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsi cezasına çarptırıldı.