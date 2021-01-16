İşte Kibariye'nin torunu Aras bebek

Üç ay önce doğum yapan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, bir erkek bebek dünyaya getirmişti. 60 yaşındaki şarkıcı şarkıcı Kibariye de ilk kez anneanne olma heyecanı yaşamıştı.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz yıl Bülent Burak ile dünyaevine girdi. Birgül Küçükbalçık, üç ay önce anne oldu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, bebeğin adını 'Aras' koydu.

Torun heyecanı yaşayan Kibariye'nin, o günden beri kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi. İlk kez torun sahibi olma heyecanı yaşan şarkıcı ve eşi Ali Küçükbalçık, Aras bebeğin yüzünü gösterdi.

Aras bebeğin dedesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda yorum aldı.

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