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İşte Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfinin ilk görüntüsü! Böyle test edildi

27 Ağustos 2020 Perşembe - 16:50 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 16:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta müjdesi verilen Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından dünyada gözler Türkiye'ye döndü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen gazdan alınan numunelere yapılan testleri ilk kez paylaştı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın test için yakılışını sosyal medya hesabından paylaştı. Dönmez paylaşımda "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı" dedi.
 
İşte Bakan Fatih Dönmez'in o paylaşımı
Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı
 
Tebrikler arkadaşlar
 
 
320 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

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