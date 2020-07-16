İşte İngiltere ve İtalya'da corona virüs salgınında son rakamlar

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı İngiltere'de 45 bin 119'a, İtalya'da ise son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 119'a ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 642 artarak 292 bin 552 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa 'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya 'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 473'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 736’ya ulaştı. Son 24 saatte 230 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 230 artışla 196 bin 246'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 35 bin 17'ye yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 6 milyon 103 bin 492 test yapıldı.