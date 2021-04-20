İşte Haluk Levent'in annesinin vasiyeti...

ÜZÜCÜ HABERİ HALUK LEVENT DUYURMUŞTU

Haluk Levent, 2019 kasım ayında annesinin vefat ettiğini sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu:

Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım.