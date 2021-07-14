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İşte 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı’nı koruyan polisin odası! Tanıkları kalkışma gecesini anlattı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, kapalı tutulup, o haliyle 5 yıldır korunuyor. Görgü tanıkları ise aradan geçen 5 yılda yaşananları bugün gibi hatırlıyor.
Marmaris-İçmeler kara yolu 7'nci kilometresinde Turban mevkiindeki 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel, 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi kalırken, FETÖ üyesi askerlerce saldırıya uğradı.