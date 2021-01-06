İşte Bu Benim Masalım dizisi başlıyor! Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolde!

Son yılların iki popüler ismi Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven yeni bir diziyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Bir yanda, 17 yaşında sahnelere adım atan, şarkılarıyla genç kuşağın yakından takip ettiği Aleyna Tilki, diğer tarafta ise Survivor 2020 şampiyonu ve ekranların sevilen ismi Cemal Can Canseven. İşte Bu Benim Masalım dizisi bu akşam ilk bölümü ile TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Peki, İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu ne? İşte Bu Benim Masalım dizisi oyuncuları kim? İşte Bu Benim Masalım dizisi oyuncu kadrosu!
Dizide Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran gibi isimler rol alıyor. İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrollerde bulunuyor. Ünlü isimler dizide kendi isimleri ile rol alıyorlar.
İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU
Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?
İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI
Dizinin oyuncuları arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal bulunuyor.