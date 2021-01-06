06 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.505 1.06 EURO 8,9780 -1.19
USD 7,2890 -1.32 ALTIN 452,940 -2.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

İşte Bu Benim Masalım dizisi başlıyor! Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrolde!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 18:08 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 18:08

Son yılların en çok sevilen iki ismi Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven İşte Bu Benim Masalım dizisiyle ekranlara gelecek. Müzikal kategorisinde yer alan gençlik dizisi İşte Bu Benim Masalım'da Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven duygularını, hayallerini ve başarı öykülerini anlatacak. Peki, İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu ne? İşte Bu Benim Masalım dizisi oyuncuları kim? İşte Bu Benim Masalım dizisi oyuncu kadrosu!


Son yılların iki popüler ismi Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven yeni bir diziyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Bir yanda, 17 yaşında sahnelere adım atan, şarkılarıyla genç kuşağın yakından takip ettiği Aleyna Tilki, diğer tarafta ise Survivor 2020 şampiyonu ve ekranların sevilen ismi Cemal Can Canseven. İşte Bu Benim Masalım dizisi bu akşam ilk bölümü ile TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Peki,  İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu ne? İşte Bu Benim Masalım dizisi oyuncuları kim? İşte Bu Benim Masalım dizisi oyuncu kadrosu!
 
Dizide Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran gibi isimler rol alıyor. İşte Bu Benim Masalım dizisinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven başrollerde bulunuyor. Ünlü isimler dizide kendi isimleri ile rol alıyorlar. 
 
İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU
 
Güçlü duyguları var, hayalperest ve herkesten farklı. En büyük yeteneği sesi ama sahnelerden korkuyor. 17 yaşındaki bir yıldızın yükseliş hikayesi. Aleyna ve Cemal Can önlerine çıkan engelleri bir bir aşmayı nasıl başaracak?
 
İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI 
 
Dizinin oyuncuları arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal bulunuyor.
 

ETİKETLER

İşte Bu Benim Masalım oyuncuları İşte Bu Benim Masalım konusu Cemal Can Canseven Aleyna Tilki Cemal Can Canseven dizisi Aleyna Tilki dizisi Hasan Denizyaran Merve Sevin Göksun Büyükkahraman Ayça Tilki Aleyna Tilki kardeşi Zeynep Kankonde Kamil Güler Nevra Serezli Yusuf Ege Gönülal
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.