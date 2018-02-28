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İşte Akit TV sunucusuna istenen ceza!

28 Şubat 2018 Çarşamba - 17:14 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 17:30

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine sunucu Ahmet Keser'in "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca RTÜK, "Gün Başlıyor" isimli programda sunucu Keser'in sarfettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verdi


Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle
cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.
 
Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.
 
Ahmet Keser'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.
 
NE OLMUŞTU?
 
Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı. 
 
Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da bugün Keser'e çok sert tepki göstermişti. 
 

RTÜK'TEN AKİT TV'YE CEZA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Gün Başlıyor"  isimli programda sunucu Ahmet Keser'in sarfettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç  kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. 
 
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, bugün gerçekleştirilen Üst  Kurul toplantısında, Akit TV'de yayımlanan ve sunuculuğunu Ahmet Keser'in yaptığı  "Gün Başlıyor" isimli programın 26 Şubat tarihli yayını ele alındı.
 
Söz konusu yayında sunucu Keser'in "Afrin Harekatı'nda Türkiye  Cumhuriyeti'nin sivilleri öldürdüğü" söylemlerine tepki olarak, "Niye öldürsün ki  abi, zaten orada sivil olsa Türkiye Cumhuriyeti ordusu orada neden olsun ki...  Bir kere varlık sebebini önce bir şöyle düşünelim, niye olsun ki, Türkiye  Cumhuriyeti Devleti ordusu sivil öldürmeye oraya niye gitsin ki abi? Yahu sivil  öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Di mi yani bir sürü  hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var." sözlerini sarf ettiği belirlendi.
 
Üst Kurul, Keser'in kişilere karşı kışkırtıcı ve hedef gösteren  ifadelerde bulunduğu, yorumlarında bazı kişi ile kurumlara yönelik hakaret ve  küçük düşürücü söylemleri kullandığı, yayınlarında argo ile küfürlü sözler sarf  ettiği kanaatine vardı.
 
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri  Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Irk,  dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve  düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün  ihlal edildiğini belirleyen Üst Kurul, söz konusu yayın için Akit TV'ye müeyyide  uygulanması kararını aldı.
 
Bu kapsamda, kanala üç kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en  yüksek oran olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verildi.
 

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