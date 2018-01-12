İşte Adil Öksüz'le ihanet toplantısının beyin takımı

Adana İl Sorumlusu Naim Selmanlar, Döne Yıldız, Murat Mart, Yakup Koşan, işadamları Ali Koçaklı ve Yağmur Akkülah... Bunlardan 4'ü sohbet imamı. Adana ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarınca haklarında yakalama emri çıkarıldı.

Adana'da FETÖ/PDY'nin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı Seyhan ilçesindeki Güneş Işığı Otel'e yönelik operasyonunda otel sahibi O.K., otel müdürü Kemal E. ve eşi Z.E. ile resepsiyon görevlisi A.K. gözaltına alınmıştı.

Kemal E.'nin, otel müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplayarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube görevlileri ayrıca, ABD'deki elebaşını ziyarete gittiği öne sürülen Kemal E.'nin, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ lideri tarafından yapılan çağrıya uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Z.E.'nin de sosyal medyada teröristbaşı Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldıklarını da tespit etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' olan ve 15 Temmuz darbe girişiminin en kilit ismi firari Adil Öksüz'ün de 15 kişilik ekiple birlikte bu otelde 2016 mart ayında konakladığı ve örgütsel toplantılar yaptığı saptanmıştı. O toplantıya katılan 6 kişinin ismine ulaşıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan o isimler:

Naim Selmanlar: Adana İl Sorumlusu. ByLock kullanıcısı. Hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015 ve 2016 yıllarına ait iki ayrı soruşturması var.

Döne Yıldız (Şeyma K.): Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock kullanıyor. 2016 itibariyle hakkında soruşturma başlatıldı ve yakalama emri çıkarıldı.

Murat Mart: Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock kullanıyor. Hakkında soruşturma açıldı.

Yakup Koşan: Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock kullanıyor. 2016 itibariyle hakkında soruşturma başlatıldı ve yakalama emri çıkarıldı.

Ali Koçaklı: İşadamı. Kardeşler Unlu Mamulleri'nin sahibi. Şirketlerine kayyum atandı. Örgüte finansal destek sağladı. Aynı zamanda Burç Okulları'nın ortağı.

Yağmur Akkülah: İşadamı. Yağmur Mobilya'nın sahibi. Örgüte finansal destek sağladı. Işık Dershaneleri'nin ortağı. Şirketlerine kayyum atandı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN İFADELERİ

"ALIŞIK OLMADIĞIMIZ ÖNLEMLER ALINDI"

Resepsiyonist A.K. savcıya verdiği ifadede şunları söyledi: Toplantı odasına çay götürdüğümde gazete ve televizyonlardan tanıdığım Adil Öksüz elimden tepsiyi aldı. Kameraların yönünü değiştirmemi istedi. Bu talebini geri çevirdiğimde otelin müdürünü arayıp, bana uzattı. Aldığım talimatla kameraların yönünü değiştirdim.

YEMEK SERVİSİ YAPARKEN ÖZELLİKLE BAKTIM

Otelde iki personelin servis yaptığı örgüt toplantısının yaklaşık 6 saat sürdüğü öğrenildi. O gün izinli olan ancak çalışması istenen bir personel ise şunları söyledi verdiği ifadede: "Otelin müdürü Kemal E. beni arayıp, 'Otelin üst katında 12 kişilik kahvaltı hazırla' dedi. Ben de kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltı yapıldıktan sonra aşağı inip sohbet toplantısını başlattılar. Mesaim bittiği halde dışarıdan gelen yemeği de servis etmem söylendi. Servisi yaptıktan sonra otelden ayrıldım. Yemek servisi yaparken özellikle kameralara baktım. Tüm kameralar çevrilmişti..."

Naim Selmanlar-Yağmur Akkulah-Murat Mart Ali Kocaklı-Yakup Koşan-Döne Yıldız