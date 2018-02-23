İşte 3. Havalimanının pisti! Yüzde 80'i tamamlandı

3. Havalimanı inşaattın yüzde 80'i biterken, uçak inişleri için hazır hale gelen pist havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının da 26 Şubat'ta test amaçlı inmesi beklenen pistin işaretleme işlemlerinin de bittiği görüldü.

