istanbulsenin org İBB Taksim Meydanı tasarım yarışması: Taksim Meydanı kentsel tasarım yarışması halk oylaması nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başlattığı Taksim Meydanı Tasarım Yarışması'nda halk oylaması başladı. Yurttaşlar T.C. kimlik numaralarıyla online şekilde oy kullanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği sürecinin ilk adımı atıldı. İstanbulluların söz sahibi olacağı projede 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında istanbulsenin.org üzerinden T.C. numaraları ile oy kullanılabilir. istanbulsenin org Taksim Meydanı projesi yarışması hakkında merak edilenler…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başlattığı Taksim Meydanı Tasarım Yarışması’nda halk oylaması başladı. TC Numaraları ile oylanacak projeler, hazırlanan videolarla halka sunuldu. Nefes alınabilen, demokratik ve toplumsal ilişkilerin kurulabildiği, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması gereken kamusal mekânların tasarım ve düzenlemelerini “İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temasıyla yarışmaya açan İBB, en yoğun kullanıcı kitlesine sahip, Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarım yarışmalarının sonuçlarını İstanbul halkına sunuyor. Bugün başlayan süreçte, İstanbul halkı, T.C. numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını kullanabilir. istanbulsenin org İBB Taksim Meydanı yarışması hakkında merak edilenler…

TAKSİM MEYDANI TASARIM YARIŞMASI’NDA OY VERMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKSİM MEYDANI TASARIM YARIŞMASI OYLAMASI BAŞLADI!

Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan “Karar Senin” merkezlerinde ya da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebilir. Aynı zamanda vatandaş, meydanlarda bulunacak Beyaz Masa çalışanlarına danışarak oy verme süreci hakkında bilgiler edinebilecek.

İBB'nin “İstanbul Senin” ilkesi ve her aşamasında katılımcı bir yaklaşımı ön planda tutarak, İPA ile ortaklaşa düzenlediği Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları tasarım yarışmaları, çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zengin bir süreçte gerçekleşti. Üç yarışma için toplam 233 proje teslim alındı ve jüri tarafından her bir yarışma için üçer eşdeğer ödül belirlendi.

“TAKSİM KOLLEKTİFİ” 15 NUMARALI PROJE

“Projemizde Taksim Meydanı'nın Gezi parkı ile bütünleşerek farklı taleplere cevap verebilecek bir buluşma noktası haline gelmesini hedefledik.

Cumhuriyet Anıt'ının meydan içindeki konumunu güçlendirmek için Cumhuriyet Caddesi ve AKM yönündeki iki eksen ağaçlarla gölgelenmiş konforlu yürüme ve dinlenme alanlarına dönüştürüldü. Böylece bu iki eksenin meydanı desteklemesi sağlandı.

Gezi Parkı'nın daha aktif kullanılması için parkın zaman içinde kaybettiği iki özelliği parka yeniden kazandıracağız. Projemizde önerilen yaya köprüsü hem Gezi'nin devamında Boğaz'a bakan manzara teraslarının hatırasını canlandırıyor, hem de AKM ve Atatürk Kitaplığı gibi kültür mekanları ile bağlantı kurarak Gezi'yi Maçka Parkı'na bağlıyor. Böylece meydana ve Gezi'ye yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz. Yaya köprüsünün bir diğer katkısı da yakın dönemde artan turizm baskısını dengeleyecek şekilde Gezi Parkı ve Taksim ile Maçka ve Nişantaşı arasında yeni bir bağlantının kurulacak olmasıdır.

Talimhane'nin girişinde Anıt'ın çevresindeki dairesel meydanın tanımını güçlendirecek bir saçak ve bir etkinlik amfisi önerdik. Aynı noktada yer altındaki otobüs duraklarına gün ışığı almayı mümkün kılan yeni bir bağlantı tasarlandı.

Taksim'in önemli simgelerinden olan tramvayın güzergahını Gezi Parkı'nın çevresinden dolanacak şekilde uzatıyoruz.

Öte yandan halkın katılımı projemizin önemli bir parçası. Katılımı sadece bir temenni olmaktan çıkarıp Taksim Kolektifi adı altında somut bir program tanımı yaptık. Meydanda ve parkta tanımladığımız uyarlanabilir etkinlik alanlarının kentli tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı, kentlinin taleplerini dile getirip tercihini kullandığı bir katılım süreci öngörüyoruz.

Taksim'i yeniden uzun süreli bir inşaat sürecine sokmadan, mümkün olan en az müdahale ile en büyük faydayı sağlamak amacındayız. Etaplı bir imalat süreci ile Taksim'in gündelik yaşamını aksatmadan dönüşümü sağlayacağız.”

“HERKESİN VE HER ŞEYİN MEYDANI” 16 NUMARALI PROJE

“Bu proje mekanın belleğindeki izlerin bir yorumudur. Amaç, meydanı yeniden çok amaçlı kullanılan, gece-gündüz yaşayan bir merkez kılmaktır. Meydanın temel sorunları için çözümler üretilirken mekanın potansiyelleri değerlendirilmiş, bugünün ve geleceğin olası ihtiyaçlarının karşılanabilmesine çalışılmıştır.

Meydan konser, kutlama gibi farklı kullanımlara uygun altyapıyla donatılmış, ağaç varlığı arttırılmış, Maksem kaskatlı sularına kavuşturulmuş, meydanda kafeler, gazete, çiçek kioskları, kaykay pisti, yansıma havuzu tasarlanmıştır.

Taksim Meydanı yaklaşımları –Cumhuriyet Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, …- etüd edilmiş, meydanı kimliklendiren dokuların -Gezi Parkı, Cumhuriyet Anıtı, AKM, Aya Triada Kilisesi, …- meydanla kurduğu mekânsal ilişki yorumlanmıştır.

Cumhuriyet Caddesi -Tarlabaşı Bulvarı araç trafiği yer üstüne alınarak alan ıssız, tanımsız durumdan kurtarılmış, yeraltı geçidi mekanın belleğinin muhafaza edildiği bir ‘'Bellek Müzesi''ne dönüştürülmüştür. Müzenin girişi Cumhuriyet Caddesi'nin Taksim Meydanı'yla kavuştuğu noktada, Gezi Parkı'nın köşesindedir.

Yolun yukarıya alınmasıyla dikilebilen köklü yüksek ağaçlarla Cumhuriyet Caddesi -Tarlabaşı Bulvarı boyunca yayaların ağaçlar altında yürüyerek meydana ulaştıkları bir yol karakteri oluşturulmuş, bu düzenleme Mete, Sıraselviler ve İnönü Caddesi için de önerilmiştir.

Gezi Parkı, Maçka'dan Taksim'e uzanan kent yeşilinin finali, meydanı tanımlayan mekânsal eşiktir. Kentsel bellekte yer etmiş bu parkın ve Taksim Bahçesi'nin yeşil varlığının ve kullanımının arttırılması için parkın çeperleri çınar ağaçlarıyla çevrelenmiş, üst kotu Prost planıyla uyumlu bir peyzajla düzenlenmiştir. Bir gezi, panorama terası ve etkinlik alanı olan bu kotta kafeler, açıkhava kütüphanesi, satranç, masa tenisi alanları, çocuk bahçeleri yer almaktadır. Parkın bir zamanlar Taksim Stadı olarak kullanılan alt kotu ise çim peyzajıyla çocukların top koşturacakları, yazın açıkhava sineması, kışın buz pisti olarak kullanılacak yeşil bir meydan olarak düzenlenmiştir.”

“OBRUK” 19 NUMARALI PROJE

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası kentsel tasarım yarışmasında eşdeğer birincilik ödülüne layık görülen projeden biri olan 19 nolu Taksim|OBRUK, uzun süredir eski canlılığından uzak Taksim'i yeniden hak ettiği değere kavuşturmayı amaçlıyor. Proje, Taksim'i İstanbul'un yeşille iç içe etkinlik ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, alana yönelik iki temel öneri geliştirilmektedir:

İlki yerüstünde Gezi Parkı'nın yeşil dokusunu meydana doğru genişletip, meydan ve parkı bütünleştirerek daha tanımlı, rahat ve yürünebilir mekanlar yaratmak. Bu hedef, Taksim içerisinde çok sayıda nitelikli odak mekanın ortaya çıkarılmasını sağlarken, tercih edilen peyzaj düzeni ve ağaçlandırma ile büyük etkinlik ve buluşmaların da eskiden olduğu gibi meydanda yer almasına olanak sağlanmaktadır.

İkinci öneri ise yeraltına yönelik. Proje ile Taksim Meydanı'nın halen sağlıksız ve atıl olan alt kısmı, meydanla ilişkileri güçlü bir yeraltı sanat kompleksine dönüşüyor. Taksim'in yeraltında kalan kısmını alternatif sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak sanat mekanları ile yeniden düzenleyen proje, yeraltı duraklarını birbirine bağlayarak AKM'ye doğru uzanan bu yeraltı omurgasını da OBRUK olarak adlandırılan çok katmanlı sergi ve performans yapısı ile sonlandırıyor.

Böylece OBRUK, Taksim'de AKM ile zaten var olan etkinlik kapasitesini çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyor. Kentsel mekanda yeraltı ve yeryüzünü bütünleştiren farklı bir deneyim platformu yaratıyor. OBRUK ile Taksim, kendi döneminin çağdaş kimlik öğesini yeniden üretiyor!

OBRUK, aynı zamanda Taksim'den başlayarak tüm İstanbul'a yayılması planlanan yeşil hareketinin merkezidir. Proje ile kurgulanan uygulama arayüzü ile birlikte kolektif tohumlama süreci, kentin atıl alanlarını yeşil alan olarak dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Yapımı yaklaşık bir yılda gerçekleşmesi öngörülen proje alanının üretimi süreci, meydanın vatandaşlar tarafından kullanımına engel olmayacak şekilde programlanıyor.”