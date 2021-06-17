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İstanbulluları ilgilendiriyor! Su fiyatlarına yüzde 23 zam...

AA |  17 Haziran 2021 Perşembe - 22:42 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 22:42

İstanbulluları yakından ilgilendiriyor. Son dakika kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 23'lük zam içeren teklifini oy çokluğu ile reddetti.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu,  Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili  Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.
 
Su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi
 
Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması  Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi.  Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE)  oranında otomatik zam talep edildi.
 
Mecliste yapılan tartışmalarda CHP’li üyeler, girdi maliyetlerinin  artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, AK Partili üyeler de zam  görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım  ayında görüşüleceğini belirttiler.
 
İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli  Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi.
 
İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında  görüşülmek üzere reddedilmişti.
 
Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve  hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.
 
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, gazetecilere  yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam  gelmeyeceğini belirterek, şunları ifade etmişti:
 
"İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı  yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz  genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte su tarifesinin kasım ayında  görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda  yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz  değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek,  sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de  ilgili maddeyi Cumhur İttifakı olarak reddedip kasım ayında görüşülmesiyle ilgili  maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir  zam gelmeyecek."
 

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İstanbul Büyükşehir Belediye İSKİ su fiyatları
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