İstanbulluları ilgilendiriyor! Su fiyatlarına yüzde 23 zam...

İstanbulluları yakından ilgilendiriyor. Son dakika kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 23'lük zam içeren teklifini oy çokluğu ile reddetti.

Kadir Topbaş İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezinde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi

Toplantıda, İSKİ 'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.

Mecliste yapılan tartışmalarda CHP’li üyeler, girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, AK Parti li üyeler de zam görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım ayında görüşüleceğini belirttiler.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi.

İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer 'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar İstanbul 'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirterek, şunları ifade etmişti: