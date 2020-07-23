23 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.031 0.81 EURO 7,9440 0.22
USD 6,8450 -0.09 ALTIN 415,660 0.80
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

İHA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 21:08 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 21:08

İstanbul’da Ayasofya Camisi’nin yarın ibadete açılışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili olarak saat 20.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı.
 
Ankara Caddesi, Ord.Prof.Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofyadan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi,Gülhane İçerisi, Alemdar Caddesi (Taramvay Yolu), Tarihi Yarımadaya Bağlanan yollar trafiğe kapatıldı.

ETİKETLER

İstanbul Ayasofya Cami ibadet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.