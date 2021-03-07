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İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak

DHA |  07 Mart 2021 Pazar - 22:41 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 22:41

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla yarın saat 14.00 itibariyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.


Açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
 
1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
 
2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.
 
3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
 
4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
 
5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
 
6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
 
7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.
 
8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.
 
ALTERNATİF YOLLAR
 
Kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar da şöyle: 
 
1.Gümüşsuyu Caddesi
 
2.Tarlabaşı Bulvarı
 
3.Refik Saydam Caddesi
 
4.Sıraselviler Caddesi

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İstanbul Valiliği İstanbul Dünya Kadınlar Günü
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