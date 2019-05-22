İstanbullular 92 bin TL yükledi!

İstanbul’daki hastane, metro ve okullara yerleştirilen akıllı geri dönüşüm konteynerlerine 40 bin ton pet şişe ve alüminyum kutu atıldı. İstanbullular bu sayede akbillerine 92 bin lira yükledi, 240 bin kilo karbondioksidin salımı da engellendi

İstanbullu çöpünü akıllı konteynerlere atarak kazandı. Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), hastane , metro ve okullara yerleştirdiği akıllı geri dönüşüm konteynerlerine 40 bin ton pet şişe ve alüminyum kutu atan İstanbullular, akbillerine 92 bin lira yükledi. İBB’nin ambalaj atıklarını geri dönüştürülmesi amacıyla başlattığı “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyner” projesi sayesinde hem doğa hem de İstanbullular kazandı. Yaklaşık 8 ayda İBB’nin, çeşitli bölgelere yerleştirdiği akıllı geri dönüşüm konteynerlerine 1 milyon 841 bin 467 adet pet şişe atıldı.

Hammadde oluyor

Yaklaşık 37 ton ağırlığındaki bu pet şişelerin büyük kısmı da okulardaki çocuklar tarafından geri dönüşüme kazandırıldı. Çocuklar, şişelerini geri dönüşüm konteynerine atarak, plastik kaynaklı karbon salınımını da azaltmış oldu.

Yine atık kutularına, 276 bin 51 adet alüminyum içecek kutusu atılarak, toplamda 3 ton 844 kilo alüminyumun doğayı kirletmesi engellendi. Geri dönüşümü İstaç A.Ş tarafından gerçekleştirilen pet şişe ve alüminyum kutu atılar ise yine İstaç tarafından 2’ncil hammadde olarak piyasaya sürülüyor. İlk uygulaması 18 Eylül 2018’de başlayan “akıllı geri dönüşüm konteynerleri” çeşitli metro istasyonları, okullar ve hastanelere yerleştirildi. Projenin ilk iki ayında 22 konteyner okullara, 3 adet konteyner ise metro istasyonlarına yerleştirildi. Son aşamada ise İBB, 97’si ilkokul, 3’ü metro istasyonunda olmak üzere toplam 100 adet ‘Akıllı Konteyner’i atıkların geri dönüştürülmesi için hizmetine sundu. İstanbullular, çöplerini konteynerlere atarak sadece toplu ulaşım kartlarına para yükleyerek kazanç elde etmedi, ayrıca çöplerin çevreye vereceği zararın da önüne geçmiş oldu.

En az 2 en çok 9 kuruş

Akıllı konteynerlere atılacak her şişe için istanbulkart’a 0,33 litrelik 10 gram ağırlığındaki pet şişe için 2 kuruş, 0,5 litrelik pet şişe için 3 kuruş, 1 litrelik 32 gram ağırlığındaki pet şişe için 6 kuruş, 1,5 litrelik pet şişe için 9 kuruş yüklenecek. 0,33 litrelik 12 gram ağırlığında alüminyum metal kutu için 7 kuruş, 0,5 litrelik alüminyum metal kutu için ise 9 kuruş yüklenecek.