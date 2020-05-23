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İstanbullu sokağa çıkma kısıtlamasına trafikte yakalandı

DHA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 1:21 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 1:21

İstanbul'da birçok vatandaş bayram tatili boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına, trafikte yakalandı. Gece yarısından itibaren özellikle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda trafik olduğu görüldü.


Corona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Gece yarısından itibaren başlayan yasağa birçok İstanbullu trafik sebebiyle dışarıda yakalandı. D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii ve TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler Edirne istikametinde 24.00'den sonra trafik yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yolların boşaldığı görüldü. Evine giden bir taksici, "Yasak başladı. Eve gidiyorum. İyi bayramlar" diye konuştu.
 

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İstanbul sokağa çıkma kısıtlaması corona virüs
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