Corona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Gece yarısından itibaren başlayan yasağa birçok İstanbullu trafik sebebiyle dışarıda yakalandı. D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii ve TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler Edirne istikametinde 24.00'den sonra trafik yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yolların boşaldığı görüldü. Evine giden bir taksici, "Yasak başladı. Eve gidiyorum. İyi bayramlar" diye konuştu.
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- İstanbullu sokağa çıkma kısıtlamasına trafikte yakalandı
İstanbullu sokağa çıkma kısıtlamasına trafikte yakalandı
DHA | 23 Mayıs 2020 Cumartesi - 1:21 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 1:21