İstanbullu Gelin 40. yeni bölümde konakta işler karışıyor!

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan İstanbullu Gelin dizisi fırtınalar estirmeye devam ediyor. Süreyya'nın hamile olduğunu öğrenen Emir ne yapacak? İşte İstanbullu Gelin'de yaşanacaklar...

İstanbullu Gelin 40. yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de izlenebilecek. İlgiyle takip edilen dizi İstanbullu Gelin'de sular durulmuyor. Murat ve Bade’nin sürpriz nikahı tüm dengeleri alt üst edecektir.

İSTANBULLU GELİN 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır!

Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?