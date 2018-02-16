İstanbullu Gelin 37. yeni bölümde Begüm yaşam savaşı veriyor!

İstanbullu Gelin 37. yeni bölümüyle bu akşam izlenecek. Severek izlenen dizi İstanbullu Gelin'de yaşam savaşı veren Begüm'ün hayatı kurtulacak mı? İstanbullu Gelin dizisinde bu akşam sürpriz bir konuk da olacak. İşte yaşanacaklar...

İstanbullu Gelin 37. yeni bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Heyecanlı gelişmelerin yaşanacağı İstanbullu Gelin dizisine Defne Samyeli de konuk oyuncu olarak katılacak. Diğer yandan Süreyya ile Begüm arasındaki buzların eriyip erimeyeceği de merak konusu oldu. İşte İstanbullu Gelin fragman ve özeti...

İSTANBULLU GELİN 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yaşam savaşı veren Begüm ile Süreyya arasında buzlar eriyor!

Osman'ın nişanında beklenmedik bir kriz patlak veriyor

Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bırakır. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlanır. Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirir. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk ve Esma arasındaki yüzleşme Reyhan’ı hayatının en zor seçimini yapmak zorunda bırakır. Gerçeklerle yüzleşemeyen İpek, Kıymet’ten duydukları ile neye uğradığını şaşırır. Ufak bir talihsizlik Süreyya’nın aklından bile geçiremeyeceği bir noktaya evrilir. Osman ve Burcu’nun aldıkları karar, başta Esma olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek bir ismin Bursa’ya gelmesine neden olur. Her şeyin yolunda olduğunu düşünen Adem aldığı bir haberle en büyük kâbusunu yaşayacaktır.