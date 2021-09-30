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İstanbulkart ile ilgili flaş gelişme! Kuyruklar oluştu

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 11:14 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 11:14

İstanbul'da vatandaşlar, kent içi toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart'ın tedariki konusunda sıkıntılar yaşıyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM tarafından  geliştirilen toplu taşıma kartı İstanbulkart'ı almak isteyen vatandaşlar, son  dönemde kartı temin etmekte zorluklarla karşılaşıyor.
 
Kentin en önemli noktalarından Taksim'de İstanbulkart satan gişelerin  birçoğunda kart bulunamazken, otobüs ve metro duraklarındaki biletmatiklerden  İstanbulkart satın almak isteyenler ise "İstanbulkart satışı yoktur" yazısı ile  karşılaşıyor.
 
Özellikle turistler ve şehir dışından gelenler bilet temininde sorun  yaşarken, Taksim Metrosu içerisindeki Beyaz Masa İletişim Noktası önünde  İstanbulkart alamayanlar uzun kuyruklar oluşturuyor.
 
Yenibosna'da İBB'ye ait İstanbulkart başvuru noktasında da çoğunluğu  öğrenci birçok kişi, kartlarını yeniletmek için uzun süre sıra beklemek zorunda  kalıyor. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar bir saatten fazla süredir sırada  beklediklerini anlatırken, bazıları da yetkililerin buradaki personel sayısını  artırması gerektiğini belirtti.
 
Cevizlibağ Tramvay durağında da İstanbulkart satın almak isteyenlerin  kart bulmakta sıkıntı yaşadığı görüldü.
 

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