İstanbulkart HES kodu yüklemesi ve eşleştirmesi! İstanbulkarta HES kodu nasıl eklenir?

İstanbulkart eşleştirme zorunluluğunda sona gelindi. İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlenmişti. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı. İstanbulkartları ile HES kodunu eşleştirmeyenler, toplu ulaşımdan bugün itibariyle faydalanamayacak. Bugüne kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak. Peki, HES kodu ile İstanbulkart'ı eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkarta HES kodu nasıl eklenir?

HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi zorunluluğu ise bu sabah başladı. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek. İstanbulkarta HES kodu nasıl eklenir? İstanbulkart HES kodu eşleştirme…

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılır?

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodunuzun bulunması gerekiyor. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz. Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilecek.

İstanbulkart’ı İndirmek İçin;

AppStore: http://bit.ly/istanbulkart_apple

Google Play: http://bit.ly/istanbulkart_googleplay

AppGallery: http://bit.ly/istanbulkart_appgallery

Instagram: https://www.instagram.com/istanbulkart.istanbul/

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