İstanbulkart bitti mi? İstanbulkart sorunu devam ediyor mu? İstanbulkart satış noktalarında yoğunluk!

Okulların ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte İstanbul’da toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da toplu ulaşım için kullanılan İstanbulkart sıkıntısı ortaya çıktı. İstanbulkart satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Satış yapan bletmatiklerde ise "İstanbulkart yoktur" uyarısı ile karşılaşılıyor. İBB konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, İstanbulkart bitti mi? İstanbulkart sorunu devam ediyor mu? İstanbulkart başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Eylül ayı ile birlikte ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi toplu ulaşımda yoğunluğa neden oluyor. Üniversitelerin başlamasıyla da öğrenciler İstanbulkart başvuruları için satış ve kayıt yapılan gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tek binimlik olarak nitelendirilen İstanbulkartta da kriz yaşanıyor. Biletmatikler ‘İstanbulkart yok’ uyarısı ile sıklıkla karşılaşılıyor. Peki, İstanbulkart bitti mi? İstanbulkart sorunu devam ediyor mu? İstanbulkart başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1,5 milyon İstanbulkart alımı için ihale açtı. İBB iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "Eskiden bir İstanbulkart birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyordu. Ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkartın sadece bir kişi tarafından HES koduyla eşleştirilmiş olması gündeme geldikten sonra kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu" diyerek kart sıkıntısının nedenini açıkladı.

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı için İstanbulkart gerekiyor. Pandemi önlemleri kapsamında HES kodu eşleştirme zorunluğu nedeniyle İstanbulkart kişiye özel hale geldi. Bununla birlikte İstanbulkart'a talep artınca gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Biletmatiklerde ise "İstanbulkart yoktur" yazısı ile karşılaşılıyor.

Kart sıkıntısı nedeniyle İBB yeni kart ihalesi açtı. İBB iştiraki BELBİM AŞ.'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak. İhaleyle 1,5 milyon İstanbulkart alımı yapılacak.

'TEDARİĞİMİZ 4,5 MİLYONDU ŞU AN 6,5 MİLYON OLDU'

BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz'e göre, kart eksikliğinin sebebi HES kodu zorunluluğu. Karadeniz, normalde her yıl 4,5 milyon kart tedarik edilirken, bu yıl 6,5 milyon kadar kart tedariği gerçekleştiğini söyledi.

Karadeniz, "Diğer yıllara göre özellikle, HES kontrolünden kaynaklanan bir kart kullanım sayısında artış var. Bu artışı göz önüne alarak, yeni ihalelerimizi güncelledik. Biliyorsunuz eskiden bir İstanbulkart birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyordu ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkartın sadece bir kişi tarafından HES koduyla eşleştirilmiş olması gündeme geldikten sonra kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu.

Bu artış karşısında tedarik sürecimizi yönetiyoruz. Rutinlerimiz yaklaşık 4,5 milyondu şu an 6,5 milyon kadar kart tedariği gerçekleşti. Bazı kötü niyetli kullanımlar oluyor özellikle vatandaşlar HES eşleştirmesi yapmakta zorlanıyorlar.

Bundan dolayı biletmatiklerimizden İstanbulkart alıp topluca eşleştirme hizmeti adı altında vatandaşlardan karaborsa paralar alıp İstanbulkart satmaya yeltenen insanlar oldu. Bunu önleyebilmek için İstanbulkart tedariğimizi makinalardan daha çok yüz yüze kanallarımıza doğru yönlendirdik" dedi.

ÖĞRENCİ AKBİLİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Öğrenciler indirimli fiyatlarla toplu taşıma kullanmak için öğrenci akbili çıkarmak istiyor. Öğrenci akbiline nerelerden başvuru yapılacağı öğrenciler tarafından tüm detaylarıyla araştırılıyor. Öğrenci akbili başvurusu için kişilerin internet sitesinden online başvuru yapması gerekiyor. Fotoğrafını ve kişisel bilgilerini doldurarak, öğrenci akbili başvurularını gerçekleştirebilir. Başvurular incelenerek kısa süre içinde onaylanır ve kargoyla gönderilir.