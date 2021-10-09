İstanbul zirvede yer alıyor! Bakan Ersoy böyle duyurdu

Ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın dünyanın dört bir yanındaki okurlarının katılımıyla gerçekleştirdiği ankette İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Ankette, dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından biri olan Kapalıçarşı'dan da büyük övgüyle bahsedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, haberi, sosyal medya hesabından, "Şimdi, İstanbul’u ziyaret etmenin tam zamanı" diye duyurdu. İstanbul, geçtiğimiz günlerde Travel&Leisure dergisi tarafından açıklanan 'Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler Listesi'ne de girmişti.

Milliyet'ten İhsan Dindar'ın haberine göre; İstanbul , pandemi koşullarına rağmen dünyada en çok ziyaret edilen ve ilgi gören kentlerden biri olmayı sürdürüyor. Sadece Avrupa ve Orta Doğu değil, Amerika ve Uzak Doğu coğrafyalarında da büyük ilgiyle karşılaşan İstanbul, dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor.

REKORLARLA DOLU 2019 SEZONU

2019 yılında 15 milyon turisti ağırlayan İstanbul, tüm dünyayı sarsan ve etkileri 2020 yılından bu yana devam eden koronavirüs pandemisine rağmen turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMIYOR

Uygulanan kısıtlamalara rağmen yıl boyu İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde yapılan anketlerde turistlerin en çok görmek istediği yerler listesinde zirvede yer almayı başaran İstanbul, prestijli seyahat dergilerinin gerçekleştirdiği anket araştırmalarda da birinciliği kaptırmıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI DUYURDU

Dünya çapında okur kitlesi bulunan 'Conde Nast Traveler' dergisi, gelenekselleşen "Reader's Choice Awards" anketinin 2021 sonuçlarını açıkladı. Ankette dünyanın dört bir yanından oy kullanan okurlar tarafından Avrupa'nın en iyi kenti seçilen İstanbul'un bu başarısını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Yabancı turistleri İstanbul'u görmeye davet eden Bakan Ersoy, "Şimdi, İstanbul'u ziyaret etmenin tam zamanı" notunu da paylaşımına ekledi.

LONDRA, PARİS VE ROMA’YI GERİDE BIRAKTI

İstanbul’u Doğu ile Batı’nın buluştuğu yer olarak haberine taşıyan Conde Nast Traveler, kentin tarihî dokusuna dikkat çekti. Paris, Londra, Roma gibi rakiplerini geride bırakan İstanbul’un sahip olduğu tarihi zenginliğe dikkat çeken yazıda, Kapalıçarşı’nın güzelliğine ayrı bir parantez açıldı.

MİDEYİ DE MUTLU EDECEK ROTA

Boğaziçi kıyılarının güzelliklerine ve yalılarına da değinen yazı, Topkapı Sarayı’nın tarihi önemini vurguladı. İstanbul’un dünyanın en önemli yeme-içme merkezlerinden biri olduğu belirtilen haberde gastro-turizm de ön plana çıkarıldı. Türkiye’nin değişik yerlerindeki en özel tatları bir arada sunabilmesi, dünyada iki kıta üzerine kurulu tek kent İstanbul’u yabancı turistlerin gözünde daha özel kılıyor. Baklava ve lokum gibi geleneksel tatların mutlaka denenmesi gerektiğini ifade edilen yazıda İstanbul, eğlence hayatıyla da büyük övgü aldı.

TOKYO İLE AYNI LİSTEDE

Avrupa’nın zirvesinde yer almayı başaran İstanbul, dünyanın dört bir yanından okurların katılımıyla oluşan ankette Tokyo, Singapur Osaka ve Marakeş gibi şehirlerle aynı listede yer aldı. Verilen oylarla listede İstanbul’a en çok yaklaşan Avrupa kenti ise Porto oldu.

HAFTA SONU GEZMEK İÇİN İSTANBUL’DA EN İDEAL ROTALAR

Bu listeyle İstanbul’un dünya çapındaki şöhreti bir daha kanıtlanmışken, hafta sonu gezmek için mutlaka görülmesi gereken 5 yeri de sıralayalım:

EN ZENGİN SEMT BALAT

Balat, son yılların en gözde rotalarından biri. Her gidişinizde sokaklarına bir yenisinin eklendiği kafeleri, antikacıları, atölyeleriyle Balat, yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Balat, Osmanlı döneminde zengin Rumların yaşadığı bir semtti. Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne de ev sahipliği yapan Balat'ta çok sayıda kilise, ayazma ve sinagog da bulunuyor. Balat'ın dört bir yanı üçüncü dalga kahvecilerle dolu. Semti keşfettikten sonra bu kafelerden birinde sert bir kahve ile yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Rum Ortodoks Patrikhanesi, Rum Lisesi, Ahrida Sinagogu, Bulgar Kilisesi, Ayazma ve kısacası Balat'ın tüm sokakları mutlaka görmeniz gereken yerler arasında yer alıyor.

İSTANBUL’UN TARİHÎ LİMANI KARAKÖY

Yakın zamana kadar imalatçıların, toptancıların bulunduğu Karaköy, son yıllarda inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Dünyanın en iyileri listelerine giren lokantaları, kafeleri ve trend mağazalarıyla Karaköy'ün ünü, Avrupa'ya hatta daha da uzak diyarlara ulaşmış durumda. Galata ve Tophane 'yi içeren bir turdan sonra Karaköy'de lezzetli bir yemeği hak ettiniz. Bölgede her damak zevkine uygun seçenekler mevcut.

AVRUPA’NIN EN 'COOL' ROTASI BOĞAZİÇİ

Hafta sonu ve İstanbul kelimelerini yan yana getirince Boğaziçi'nden bahsetmemek olmaz. Arnavutköy-Bebek hattı kuşkusuz bu konuda ön plana çıkan yerler. Üstelik Arnavutköy dünyaca ünlü Time Out dergisi tarafından Avrupa'nın en cool semtlerinden biri olarak da gösterilmiş durumda. Bizim tavsiyemiz, gezinize gündüz saatlerinde Bebek'ten başlamanız. Parkı, kafeleri ve mağazalarıyla ünlü bu bölgeyi elinizde kahvenizle gezebilirsiniz. Vaktiyle Mısır Hidivi'nin sarayı olan ve günümüzde de Mısır Konsolosluğu olarak kullanılan görkemli binanın önünden geçerek Arnavutköy'e doğru uzun bir yürüyüş yapabilirsiniz.

TARİHÎ SAYFİYE BÖLGESİ BÜYÜKADA

Büyükada, Osmanlı döneminde ülkenin en zengin isimlerinin konutlarına ev sahipliği yapıyordu. Büyükada'ya geldiyseniz mutlaka adanın etrafını boydan boya kat edebileceğiniz bir bisiklet turu yapın. Bu yorucu turun ardından ise ister bir tepede isterse de sahilde keyif kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI GALATA