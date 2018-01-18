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İstanbul, yarıyıl tatilinin ilk haftası kar bekliyor

18 Ocak 2018 Perşembe - 12:36 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 13:20

Yarın sabaha kadar karayel fırtınası ve yağışın etkili olacağı İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, salı gününden itibaren havaların soğumasıyla yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar yağışı bekliyor. Meteoroloji Birinci Bölge Müdürü Kocaman: "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek" dedi. Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. Ön müjde olarak salı ve çarşamba günleri İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi"


Yarın sabaha kadar karayel fırtınası  ve yağışın etkili olacağı İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü  sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere  Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek  atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan  merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir  katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler  alınıyor.
 
Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip  ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli  yağış uyarısı yapıyor.
 
İstanbul'daki hava durumuna ilişkin AA muhabirin soruların yanıtlayan  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, dün sabah  saatlerinde başlayan lodos fırtınasının bu sabahtan itibaren karayele döndüğünü  söyledi.
 
Bugün ve yarın sabaha kadar bölgede karayel fırtınasının etkili  olacağını dile getiren Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye  kadar çıkacağını dile getirdi.
 
Bugünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını  belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos  fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda  yaşayacağını anlattı.
 
Kocaman, özellikle yurdun batı kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç  Anadolu'nun batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar karayel, doğu  kesimlerde ise lodos fırtınasının etkili olacağını vurgulayarak, vatandaşların  soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını, sobalarını söndürmeden  uyumamaları gerektiğini söyledi.
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar  yağışlarının beklendiğini ifade eden Kocaman, Doğu Akdeniz'de ise şiddetli  sağanak yağış görüldüğünü, Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ve  Kahramanmaraş civarındaki sel olabileceğini için yetkilileri ve vatandaşları  uyarmak istediklerini vurguladı.
 
Kocaman, rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye  kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi  günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine  gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul  güzel bir hava geçirecek." dedi.
 
 "Kuvvetli soğuma geliyor"
 
Ahmet Kocaman, yarın eğitim ve öğretimde yarı yıl tatilinin  başlayacağını anımsatarak, şöyle devam etti:
 
"İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri yağış yok. Parçalı bulutlu bir  hava. Sıcaklıklar 12-13 derece civarında olacak. Ama pazar gününden itibaren  yurdumuzun batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı bir sistem etkisine  girilecek. Pazar ve pazartesi rüzgar lodos yönünden esecek. Hava sıcaklığı mevsim  normallerinde olacak ama salıdan başlayarak kuvvetli bir hava soğumasını  bekliyoruz. Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı  geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini  bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. Ön müjde olarak salı ve çarşamba günleri  İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul  için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi ama kar durumunu pazartesiden  itibaren daha net olarak çocuklara söyleyebiliriz."
 
Kocaman, önümüzdeki hafta Anadolu'nun çoğu yerinde sıcaklıkların  sıfırın altına düşeceğini ve kuvvetli kar yağışı görüldüğünü anlatarak, yarı yıl  nedeniyle özel araçlarıyla tatile çıkan vatandaşların buzlanma nedeniyle kar  lastiği, çekme halatı ve zincir gibi gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları  uyarısında bulundu.
 
Geçen yıl 6 Ocak'ta İstanbul'a kar yağışının yaşandığını anlatan  Kocaman, bu yılın ise sıcak geçtiğini, yağışların ise mevsim normallerinde  olduğunu dile getirdi.
 

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